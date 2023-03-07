Военнослужащий из Башкирии вернулся домой из зоны СВО с букетом роз для своей мамы

Военнослужащий из Башкирии вернулся домой из зоны проведения СВО и преподнёс сюрприз своим родным. Об этом сообщают «Благоварские вести».
Мужчина с позывным «Фартовый» получил отпуск и отправился домой. Когда он добрался до дома, было уже темно, но его все равно ждали родители. Военнослужащий подарил любимой маме большой букет роз.
На видео видно, что она не может сдержать своих слёз, поскольку самый главный для неё подарок — это её сын, живой и здоровый.
В паблике говорится, что свой позывной боец получил за благосклонность судьбы. Дело в том, что в первый раз «Фартовый» избежал смерти, когда пуля прошла через его каску, во второй раз снаряд разорвался буквально в нескольких шагах от него.
Трогательной истории также посвятили часть прямого включения из ЦУР Башкирии в передачу «Салям» на канале БСТ. Как отметили в ходе эфира, про бойца в соцсетях написал руководитель администрации Благоварского района Марат Юсупов.