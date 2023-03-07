В Башкирии пожилая пара отметила 60-летие совместной жизни

В селе Богданово Миякинского района Башкирии пожилая пара отметила бриллиантовую свадьбу. Супруги Салиха и Рашит Халимовы прожили в браке целых 60 лет.
Супруги воспитали шестерых детей - сына и 5 дочек. На сегодняшний день их окружают 15 внуков и 15 правнуков.
Напомним, в Башкирии супружеские пары, отмечающие юбилей совместной жизни в 50, 60, 70 и 75 лет, могут обратиться в органы ЗАГС республики за подарочным набором.
Для этого одному из супругов или их представителю нужно обратиться в отдел ЗАГСа по месту жительства с заявлением о включении семьи в список юбиляров. Заявление подается не позднее 3 лет со дня наступления события.