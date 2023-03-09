На севере Башкирии ввели ограничения на передвижение транспорта из-за метели

В Башкирии введены ограничения на северных дорогах республики. Это связано с ухудшением погодных условий в регионе. На некоторых участках трасс образовалась гололедица после мокрого снега.

Фото №1 - На севере Башкирии ввели ограничения на передвижение транспорта из-за метели

В связи с этими неблагоприятными явлениями введено временное ограничение движения для большегрузов, пассажирских автобусов и маршрутных такси на следующих участках трасс:

Бураево - Старобалтачево - Куеда — с начала до 98-го км,

Янаул – Верхние Татышлы — от начала до 55-го км,

Бирск – Тастуба – Сатка — с 54 км до 148 км.

Движение запустят, когда стихнет непогода и удастся расчистить заносы, ориентировочно - в 17 часов, сообщили в минтрансе РБ.

Единый телефон вызова экстренных служб - 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

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