В Башкирии с начала марта вступили в силу новые противопожарные правила

С начала марта в Башкирии заработали новые правила противопожарного режима. По новым правилам, в любых зданиях, на крышах и балконах запрещено использовать любую пиротехнику, в том числе бенгальские огни и хлопушки.

В квартирах и домах, где проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, должны быть установлены пожарные извещатели, которые будут исправно функционировать. Запрещена установка глухих решеток в подвалах.