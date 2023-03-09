В Башкирии с начала марта вступили в силу новые противопожарные правила

С начала марта в Башкирии заработали новые правила противопожарного режима. По новым правилам, в любых зданиях, на крышах и балконах запрещено использовать любую пиротехнику, в том числе бенгальские огни и хлопушки.
В квартирах и домах, где проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, должны быть установлены пожарные извещатели, которые будут исправно функционировать. Запрещена установка глухих решеток в подвалах.
В населенных пунктах, где чаще всего происходят пожары, должны отпахать минерализованную полосу не менее 10 метров. Мангалы разрешается размещать на расстоянии не менее 5 метров от строений. Сжигать сухую листву и мусор разрешается на расстоянии не менее 15 метров от строений.