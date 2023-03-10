В Уфе утвердили план сноса Гагаринского рынка

Глава уфимской администрации утвердил проект планировки территории, ограниченной улицами Юрия Гагарина, Максима Рыльского, Набережная реки Уфы в Октябрьском районе города. В настоящее время на территории расположены торговые павильоны.

По проекту предполагается изменить красные линии по улице Юрия Гагарина и увеличить площади элемента планировочной структуры с 4,31 до 4,83 га. Также планируется снос торговых павильонов, нескольких хозяйственных корпусов и склада.