В Башкирии планируют начислять дополнительные баллы абитуриентам за волонтерство

В республике с 2024 года планируется ввести новое правило: абитуриентам при поступлении в вузы Башкирии будут начислять дополнительные баллы за участие в волонтерстве. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на первом форуме добровольцев.

Руководитель Башкирии подчеркнул, что обсудит этот вопрос с руководителями высших учебных заведений региона. Также он поручил региональному Министерству образования и науки проработать на федеральном уровне вопрос о такой же поддержке и добровольцев, которые поступают в колледжи и техникумы Башкирии.