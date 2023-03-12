В Башкирии планируют начислять дополнительные баллы абитуриентам за волонтерство

В республике с 2024 года планируется ввести новое правило: абитуриентам при поступлении в вузы Башкирии будут начислять дополнительные баллы за участие в волонтерстве. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на первом форуме добровольцев.
Руководитель Башкирии подчеркнул, что обсудит этот вопрос с руководителями высших учебных заведений региона. Также он поручил региональному Министерству образования и науки проработать на федеральном уровне вопрос о такой же поддержке и добровольцев, которые поступают в колледжи и техникумы Башкирии.
Напомним, что ранее в башкирской столице собрались волонтеры Башкирии для обсуждения проблем, вопросов и перспектив добровольческого движения республики.