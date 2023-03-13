В Башкирии прошел праздник «Играй, гармонь» в рамках конкурса «Трезвое село»

Республиканский праздник «Играй, гармонь» и выставку с изделиями народных мастеров провели в селе Яныбаево Зианчуринского района. Мероприятие прошло в рамках конкурса «Трезвое село».

Мероприятие началось с возложения цветов к обелиску, посвященному героям Великой Отечественной войны. Сельчане не забывают вклад тех, кто защищал и защищает Родину. В этом году праздник посетили почетные гости из Оренбургской области. На выставке творческих работ они с интересом рассматривали оригинальные кубызы, национальные женские украшения, пуховые шали и картины самодеятельных художников.

У нас в деревне все живут весело. Мы ведем трезвый образ жизни, в свободное время занимаемся такими вот рукодельными делами и передаем друг другу свои навыки. Гульсина Кунысбаева, участница мероприятия

Зианчуринский район ежегодно принимает участие в конкурсе «Трезвое село». В этот раз до муниципального этапа дошли 15 деревень. А обладателем призового фонда в 140 тысяч рублей стало село Яныбаево. Теперь оно представит район на республиканском этапе.

Самым таким ярким отличился населенный пункт Яныбаево. Потому что здесь живут самые трудолюбивые, активные и дружные люди. В частности сказать, они очень большую работу вели в рамках этого конкурса. Они проводили различные мероприятия: встречи, выезды, рейды. Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района

В каждом втором доме с. Яныбаево живет гармонист. Поэтому именно здесь на сцене сельского дома культуры прошел республиканский конкурс «Играй, гармонь». Участниками стали 36 гармонистов разных возрастов и профессий.

Пьяный гармонист – это не гармонист. Дети мои тоже с меня пример берут, они все трезвые. У меня свои дети – все дочери, но зятья тоже трезвенники, они не пили никогда. Галимьян Ганчурин, участник конкурса «Играй, гармонь»

«Трезвое село», конечно, в данный момент, почаще надо проводить. Потому что в деревнях раньше много было пьянств, много было драк. Халид Мухамедьяров, участник конкурса «Играй, гармонь»