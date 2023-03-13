В Башкирии прошел праздник «Играй, гармонь» в рамках конкурса «Трезвое село»

Республиканский праздник «Играй, гармонь» и выставку с изделиями народных мастеров провели в селе Яныбаево Зианчуринского района. Мероприятие прошло в рамках конкурса «Трезвое село».
Мероприятие началось с возложения цветов к обелиску, посвященному героям Великой Отечественной войны. Сельчане не забывают вклад тех, кто защищал и защищает Родину. В этом году праздник посетили почетные гости из Оренбургской области. На выставке творческих работ они с интересом рассматривали оригинальные кубызы, национальные женские украшения, пуховые шали и картины самодеятельных художников.
Зианчуринский район ежегодно принимает участие в конкурсе «Трезвое село». В этот раз до муниципального этапа дошли 15 деревень. А обладателем призового фонда в 140 тысяч рублей стало село Яныбаево. Теперь оно представит район на республиканском этапе.
В каждом втором доме с. Яныбаево живет гармонист. Поэтому именно здесь на сцене сельского дома культуры прошел республиканский конкурс «Играй, гармонь». Участниками стали 36 гармонистов разных возрастов и профессий.
Конкурс «Трезвое село» был возобновлен в 2019-м. В этом году заявки на участие подали 1120 сельских населенных пунктов со всего Башкортостана. По итогам республиканского этапа 12 победителей разделят между собой призовой фонд в размере 40 млн рублей. Выигранные средства пойдут на благоустройство родного села.