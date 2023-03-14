В Башкирии экстренные службы показали готовность к половодью-2023

В Уфе состоялся смотр сил и средств, подготовленных к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. При необходимости будут развернуты 446 пунктов временного размещения. По предварительным прогнозам, максимальный уровень воды на реках Белой и Уфе ожидается ниже нормы на 10-15%, а на реках бассейна Урала – выше.

Все, что происходит в радиусе до 100 километров, можно увидеть, не сходя с места. Новый беспилотник на службе спасателей способен летать и в зной, и в 40-градусный мороз, а благодаря установленным тепловизорам камера способна снимать и ночью, чтобы операторы могли оперативно оценивать обстановку в зоне бедствия или предполагаемого участка затопления.

На выставке были представлены и новые плавсредства. В парке уфимского поисково-спасательного отряда, например, появилась аэролодка «Охотник». Судно на воздушной подушке – своеобразный вездеход, с помощью которого можно патрулировать местность и эвакуировать пострадавших.

В смотре сил и средств приняли участие более 240 человек личного состава. Было представлено 89 единиц техники. Были также и новые грузовики повышенной проходимости, пожарные экспертно-криминалистические лаборатории, насосные станции и не только. Все это – лишь малая часть того, что будет направлено на устранение последствий предстоящего половодья.

Для встречи паводка подготовлено больше 15 тысяч человек и свыше 3 тысяч единиц техники, что на несколько десятков больше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что конкретных прогнозов пока нет, готовность – максимальная. По умолчанию рассматривается наихудший сценарий. Главная задача, которую ставят спасатели – минимизировать потери в период половодья.

В зоне подтопления могут оказаться более 257 населенных пунктов на территории 42 муниципальных образований, где расположено свыше 20 тысяч жилых домов с населением до 80 тысяч человек. По предварительным прогнозам Башгидромета, максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа ожидаются ниже нормы на 10-15%, на реках бассейна Урала можно ожидать на 50-100 см.

Второй год подряд в арсенале Госкомитета по ЧС и вертолет Ка-32. В ходе недавних тренировок спасатели оттачивали навыки беспарашютного десантирования. Такие манёвры важны в труднодоступных местах, где нет возможности приземлиться.

Мы изучили посадку вертолета в незнакомой местности в ночное время. Также мы увеличили впервые в этом году количество гидропостов до 57. Впервые их установим на трех водохранилищах – Юмагузинском, Павловском и Нугушском. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Различные подготовительные мероприятия проводятся и непосредственно на реках республики. Саперы инженерной бригады с помощью взрывчатки подрывают наиболее сложные участки, чтобы предотвратить заторные явления, особенно вблизи мостов и гидротехнических сооружений.