В Башкирии резко переменится погода

15 марта в республике ожидаются осадки и похолодание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По прогнозу ожидается переменная облачность, но существенных осадков не будет. В северных района Башкирии выпадет небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха упадет до ночью -4,-9°, а в некоторых районах – до -15°. Днем станет теплее – 0, +5°.