Уроженка Уфы заняла 3 место на международном конкурсе красоты «Мисс Европа»

26-летняя жительница Уфы Анна Б. приняла участие в международном конкурсе красоты «Мисс Европа». Мероприятие прошло с 16 по 25 февраля в Бейруте (Ливан).

В конкурсе принимали участие незамужние девушки из разных стран. Год назад Анна выиграла российский этап конкурса и получила возможность представлять страну в международном финале. Девушка не сотрудничает с модельными агентствами, поэтому к конкурсу готовилась самостоятельно.