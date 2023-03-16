Уроженка Уфы заняла 3 место на международном конкурсе красоты «Мисс Европа»

26-летняя жительница Уфы Анна Б. приняла участие в международном конкурсе красоты «Мисс Европа». Мероприятие прошло с 16 по 25 февраля в Бейруте (Ливан).
В конкурсе принимали участие незамужние девушки из разных стран. Год назад Анна выиграла российский этап конкурса и получила возможность представлять страну в международном финале. Девушка не сотрудничает с модельными агентствами, поэтому к конкурсу готовилась самостоятельно.
Анне удалось обойти многочисленных соперниц и занять почетное третье место. Также у девушки есть титулы ll Miss Russia Worldwide 2021, Miss Siberia 2022, Miss Eco International Siberia 2022, Мисс Европа Россия 2023 и другие. Анна намерена заниматься обучением и создать свою модельную школу.