В Башкирии коронавирус диагностировали 198 пациентам за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 198 человек (358 214), выздоровели – 180 (349 850), госпитализированы – 32. За всё время пандемии скончались 6024 человека. В стационарах находятся 157 пациентов, на амбулаторном лечении — 2157.