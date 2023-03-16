В Башкирии коронавирус диагностировали 198 пациентам за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 198 человек (358 214), выздоровели – 180 (349 850), госпитализированы – 32. За всё время пандемии скончались 6024 человека. В стационарах находятся 157 пациентов, на амбулаторном лечении — 2157.
В России коронавирус выявили у 13 009 человек (22 467 942), выздоровели – 11 360 (21 817 461), скончались – 38 (396 734), госпитализированы – 1403.