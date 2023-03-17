Врачи из Башкортостана отправились лечить детей на Донбасс

Не в первый раз туда едут многие из них и совершенно осознанно сделали выбор, чтобы поехать и помочь детям, которые там проживают. Конечно, они всегда понимают, в чем нуждаются наши дети, как с ними разговаривать, какое у них психологическое состояние и что нужно для того, чтобы состояние и качество жизни этих детей было хорошим.

Резида Макулова, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Минздрава Республики Башкортостан