Врачи из Башкортостана отправились лечить детей на Донбасс

Сегодня из Уфы выехал автобус с 17 добровольцами. Каждый из них осознанно принял решение помочь детям луганского города Ровеньки. В состав бригады вошли шесть человек среднего медперсонала и 11 врачей разной специализации.
Зиля Усманова, руководитель группы добровольцев, заведующая детским педиатрическим отделением №4 ГБУЗ РБ детская поликлиника №3 г. Уфы
Мы едем в Луганскую народную республику для оказания помощи детскому населению. Бригада едет в составе 17 человек, включая всех специалистов. В основном это профилактические медосмотры, выявление патологии, и всех нуждающихся детей будем дальше отправлять уже на дообследование.
Бригада врачей сборная. Здесь собрались добровольцы из Уфы, Мелеуза, Ишимбая и других населенных пунктов республики. На помощь детям отправились педиатр, эндокринолог, хирург, ортопед, кардиолог и другие специалисты. Врачи и медсестры из Башкортостана будут выполнять свою работу на территории ЛНР до конца апреля.