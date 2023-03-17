Врачи из Башкортостана отправились лечить детей на Донбасс

Сегодня из Уфы выехал автобус с 17 добровольцами. Каждый из них осознанно принял решение помочь детям луганского города Ровеньки. В состав бригады вошли шесть человек среднего медперсонала и 11 врачей разной специализации.

Зиля Усманова, руководитель группы добровольцев, заведующая детским педиатрическим отделением №4 ГБУЗ РБ детская поликлиника №3 г. Уфы

Мы едем в Луганскую народную республику для оказания помощи детскому населению. Бригада едет в составе 17 человек, включая всех специалистов. В основном это профилактические медосмотры, выявление патологии, и всех нуждающихся детей будем дальше отправлять уже на дообследование.

Это наше призвание, мы должны помогать всегда, всем, везде. Особенно детям. Еду не в первый раз, второй. В первый раз мы тоже были в ЛНР, мы там оказывали помощь тоже детскому населению и военным. Работали в госпиталях.

Альфред Юсупов, врач-оториноларинголог Мелеузовской центральной районной больницы

Бригада врачей сборная. Здесь собрались добровольцы из Уфы, Мелеуза, Ишимбая и других населенных пунктов республики. На помощь детям отправились педиатр, эндокринолог, хирург, ортопед, кардиолог и другие специалисты. Врачи и медсестры из Башкортостана будут выполнять свою работу на территории ЛНР до конца апреля.

Не в первый раз туда едут многие из  них и совершенно осознанно сделали выбор, чтобы поехать и помочь детям, которые там проживают. Конечно, они всегда понимают, в чем нуждаются наши дети, как с ними разговаривать, какое у них психологическое состояние и что нужно для того, чтобы состояние и качество жизни этих детей было хорошим.

Резида Макулова, начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Минздрава Республики Башкортостан
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