В Башкирии расширяют программу «Башкирское долголетие»

Количество бесплатных туров и число участников программы «Башкирское долголетие» вырастет. Бесплатными однодневными экскурсиями в этом году воспользуются 20 тысяч людей старшего возраста. Сегодня туристическая группа отправилась из Уфы в Бирск. В программе – знакомство с достопримечательностями и посещение музеев. Кто-то здесь бывал еще в советские времена, а кто-то впервые открывает для себя соседний город.

Автобус стартует в путь. Дорога из Уфы в Бирск хоть и длинная, но с комфортом. Познакомиться с красотой старинного купеческого города отправились участники программы «Башкирское долголетие». Дорога в соседний город занимает полтора часа. Бирск встречает туристов радушно. Гид в костюме стрельца приглашает первую группу в исторический музей. Здесь можно узнать, как появился на этом месте Бирск и что существуют две даты его основания. Отдельное внимание уделено купечеству, представители которого сделали большой вклад в развитие поселения. Расположение на реке способствовало развитию торговли и ремесел. В городе во все времена проходили крупные ярмарки. Любопытная деталь: Александр I – единственный российский император, который посещал Бирск.

В это время вторая группа туристов отправилась дальше на автобусе с экскурсией по городу. Петляя небольшими улочками, они приехали в интерактивный музей «Лавка купца Чиркова». Он появился в городе совсем недавно. В этом доме и в самом деле в царские времена располагалась торговая точка, и выглядела она не как современные магазины. К слову, многим предметам более 100 лет. А что-то – искусный новодел.

Туристы также приняли участие в мастер-классе по изготовлению оберегов. Каждый мог взять камень и сделать крепление как для броши. Многие дамы выбрали камни, которые принесут счастье и уют в дом. К слову, музей интерактивный, то есть все экспонаты можно трогать и брать в руки. Для многих туристов посещение такого музея – будто возвращение в детство.