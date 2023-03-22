Очередная группа участников СВО из Башкирии прибыла в краткосрочный отпуск

Очередная группа военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, вернулась домой в краткосрочный отпуск. Среди них директор Национальной библиотеки республики Марат Зулькарнаев, который был мобилизован полгода назад.

В сентябре 2022-го он, получив повестку, оправился в зону СВО в звании лейтенанта. В составе полка, 99% которого составляют военнослужащие из Башкортостана, Марат Зулькарнаев находился на передней линии обороны, вблизи Каховского водохранилища Запорожской области.

Среди нас много тех, кто прошел контрактную службу, есть участники локальных войн, есть прошедшие горячие точки – люди с огромным опытом. Я хочу поблагодарить этих ребят. Они учат нас многому. Марат Зулькарнаев, заместитель командира роты по военно-политической работе, директор Национальной библиотеки Республики Башкортостан им. А.-З. Валиди