Очередная группа участников СВО из Башкирии прибыла в краткосрочный отпуск

Очередная группа военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, вернулась домой в краткосрочный отпуск. Среди них директор Национальной библиотеки республики Марат Зулькарнаев, который был мобилизован полгода назад.
В сентябре 2022-го он, получив повестку, оправился в зону СВО в звании лейтенанта. В составе полка, 99% которого составляют военнослужащие из Башкортостана, Марат Зулькарнаев находился на передней линии обороны, вблизи Каховского водохранилища Запорожской области.
Встать на защиту Родины призывают и наши военнослужащие с передовой. Боец башкирского батальона записал видеообращение к отслужившим и воевавшим землякам. Он обратился к мужчинам, призвав вступать в ряды добровольцев и принять участие в выполнении задач СВО. Напомним, в Башкортостане формируются три новых батальона.