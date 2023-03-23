В Башкирии установили ограничение на поездки по единому социальному проездному билету

В Башкирии установили лимит поездок по единому социальному проездному билету. Указ подписал премьер-министр правительства Андрей Назаров. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно доступной информации, число поездок по билету не должно будет превышать 90 в месяц. Введенное ограничение будет действовать с 1 апреля текущего года.
Также сообщается, что, если билет не сработает, за поездку придется заплатить 33 рубля. Отмечается, что изменения не коснутся транспортной карты «Алга», которая продолжит работу в прежнем режиме.