В Башкирии введут ограничение по единому социальному проездному билету

С 1 апреля изменится порядок организации перевозок по социальной транспортной карте. Нововведение коснется тех, кто пользуется Единым социальным проездным билетом.

Если раньше для льготных пассажиров проезд не ограничивался, то с апреля, согласно изменениям, количество поездок сократят до 90 в месяц. Такая мера введена для ограничения деятельности мошенников. Стоимость карты при этом останется прежней – 600 рублей. Как отмечают в Минтрансе, постепенно будет пополняться перечень частных перевозчиков, принимающих единый социальный проездной билет.

 По транспортной карте «Алга» никаких изменений нет, сколько можно ездить. Что касается социальной карты, то введены ограничения только для отдельных категорий граждан, которые пользуются единым социальным проездным билетом. Стоимость проезда ниже, чем в других регионах, не индексировалась с 2017 года.

Руслан Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Уфимская волна
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