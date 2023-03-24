В Башкирии введут ограничение по единому социальному проездному билету

С 1 апреля изменится порядок организации перевозок по социальной транспортной карте. Нововведение коснется тех, кто пользуется Единым социальным проездным билетом.
Если раньше для льготных пассажиров проезд не ограничивался, то с апреля, согласно изменениям, количество поездок сократят до 90 в месяц. Такая мера введена для ограничения деятельности мошенников. Стоимость карты при этом останется прежней – 600 рублей. Как отмечают в Минтрансе, постепенно будет пополняться перечень частных перевозчиков, принимающих единый социальный проездной билет.