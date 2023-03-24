В Башкирии введут ограничение по единому социальному проездному билету

По транспортной карте «Алга» никаких изменений нет, сколько можно ездить. Что касается социальной карты, то введены ограничения только для отдельных категорий граждан, которые пользуются единым социальным проездным билетом. Стоимость проезда ниже, чем в других регионах, не индексировалась с 2017 года.

Руслан Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан