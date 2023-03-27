В Башкирии реки начали выходить из берегов

В соцсетях жители Абзелиловского района сообщают, что талая вода приближается к их домам. Подтоплены близлежащие к рекам Большой и Малый Кизил деревни Ишбулдино, Рыскужино, Еникеево.
Также талые воды настигли и населенный пункт Халилово. Местные жители с помощью техники оборудуют канавы. Организовано ночное дежурство.
В Баймакском районе перекрыли дорогу из-за подъема уровня воды. Сегодня с двух часов дня до нормализации обстановки ограничено движение транспорта на участке автодороги Сибай – Худолаз. Сотрудники ГИБДД призывают жителей республики пользоваться объездными путями.