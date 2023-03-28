В Башкирии с 1 апреля изменится расписание пригородных поездов

В связи с приближением дачного сезона в Башкирии изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Фото №1 - В Башкирии с 1 апреля изменится расписание пригородных поездов

С 1 апреля будут назначены летние остановки пригородным поездам:

Левая Белая:

№ 7414 Раевка - Уфа

№ 7461 Уфа - Кандры

№ 6454 Кандры - Уфа

Правая Уфимка:

№ 6412 Уфа – Улу-Теляк

№ 6407 Аша - Уфа

1646 км:

№ 6401 Улу-Теляк –  Уфа

№ 6402 Дема - Аша

№ 6423 Кропачево - Дема

1584 км:

№ 7407 Уфа - Раевка

115 км:

№ 6801/6802 Стерлитамак - Уфа

№ 6803/6804 Уфа - Стерлитамак

№ 6812 Карламан - Стерлитамак

№ 6813 Стерлитамак - Карламан

155 км:

№ 6821 Кумертау - Стерлитамак

№ 6824 Стерлитамак - Кумертау

1436 км:

№ 7419 Раевка - Абдулино

№ 7406 Абдулино - Раевка

№ 7405 Раевка - Абдулино

№ 7420 Абдулино - Раевка

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