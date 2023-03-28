В Башкирии с 1 апреля изменится расписание пригородных поездов

В связи с приближением дачного сезона в Башкирии изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
С 1 апреля будут назначены летние остановки пригородным поездам:
Левая Белая:
№ 7414 Раевка - Уфа
№ 7461 Уфа - Кандры
№ 6454 Кандры - Уфа
Правая Уфимка:
№ 6412 Уфа – Улу-Теляк
№ 6407 Аша - Уфа
1646 км:
№ 6401 Улу-Теляк – Уфа
№ 6402 Дема - Аша
№ 6423 Кропачево - Дема
1584 км:
№ 7407 Уфа - Раевка
115 км:
№ 6801/6802 Стерлитамак - Уфа
№ 6803/6804 Уфа - Стерлитамак
№ 6812 Карламан - Стерлитамак
№ 6813 Стерлитамак - Карламан
155 км:
№ 6821 Кумертау - Стерлитамак
№ 6824 Стерлитамак - Кумертау
1436 км:
№ 7419 Раевка - Абдулино
№ 7406 Абдулино - Раевка
№ 7405 Раевка - Абдулино
№ 7420 Абдулино - Раевка