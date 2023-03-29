Из Уфы в зону СВО после отпуска отправилась очередная группа мобилизованных

Напомним, с 1 апреля в стране начинается весенний призыв на срочную военную службу. В этот период жители Башкирии также могут заключить контракт, в том числе на участие в специальной военной операции. Для тех, кто сделал свой выбор и принял решение подписать контракт с министерством обороны РФ, работает горячая линия ситуационного центра Башкирии. Операторы готовы ответить на все вопросы по телефонам: (347) 218-19-19, 122 (доб. 1) и 117, ежедневно, без перерыва, выходных и праздничных дней, с 8 до 20 часов.