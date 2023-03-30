В Уфе открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Ещё один мобильный пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Калининском районе Уфы, пишет в социальных сетях глава администрации района Михаил Замурагин. Там можно узнать о порядке поступления в ВС России, условиях набора, необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях и льготах.