Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о планах строительства новых объектов на набережной

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях рассказал, что планируется построить на набережной реки Белой. По информации главы города, в планах открыть культурный центр "Кухни мира".
В планах мэрии построить также термальный комплекс, скоростной спуск, а также открытые площадки со спортивными тренажерами. По словам Ратмира Мавлиева, для этого администрация города привлекает инвесторов с 2022 года.
По задумке, все новые объекты должны быть в единой концепции с общим архитектурным решением. Отмечается, что набережна реки должна стать точкой притяжения и быть привлекательной для жителей и гостей города в любое время года.