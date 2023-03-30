В Башкирии увеличат количество автоматических пунктов весового и габаритного контроля

Семь установок появятся на дорогах Зауралья, Благовещенского, Ишимбайского, Нуримановского и Уфимского районов. Таким образом, в республике будут работать 20 пунктов. За два месяца текущего года уже зафиксировано более 460 случаев перегруза, каждый из которых портит дороги.

Система скрыта в асфальте – не разглядишь. Камеры считывают номер, и вся информация отправляется в центр организации дорожного движения автоматически.

Опорная дорожная сеть республики, то есть самые важные и наиболее пользующиеся транспортным спросом дороги, сооружались ещё в 60-70-е годы под совершенно другие нагрузки. К примеру, автомобили ГАЗ-52. Сейчас же на дороги выходят машины, способные грузить до 35 тонн по паспорту. На деле же этот порог предприятия легко перешагивают.

За два месяца текущего года система автоматической фиксации нарушений оформила 468 постановлений на сумму 135 млн рублей. Часть этих средств – более 16 млн – уже поступила в республиканский бюджет. Деньги пополнят дорожный фонд для ремонта проблемных участков.