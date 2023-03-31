В Башкирии спасатели отслеживают паводковую ситуацию с вертолета

Новые поручения и опасные участки. В небо над республикой поднялся вертолет со спасателями и журналистами на борту. Специалисты отслеживали паводковую ситуацию с высоты птичьего полета. Авиамониторинг прошёл под руководством вице-премьера правительства Ирека Сагитова с участием представителей Управления МЧС и Госкомитета по ЧС.

Как только ястреб взмывает в воздух, оперативная группа устремляет все взоры в иллюминаторы. Ведь от их внимательности зависит то, как жители республики переживут эту весну. С высоты птичьего полета все как на ладони. Мониторинг ведётся на высоте 200–400 метров. Так, чтобы все водные объекты были в поле зрения и чтобы вместе с тем можно было точно определить их состояние – находятся ли на них люди. Оперативная группа ведет фото- и видеосъёмку на каждом участке. При случае отмечаются координаты мест разлива.

Как только на карте появились места, требующие особого внимания, власти муниципалитетов сразу получают указания. Маршрут мониторинга выстроен с учётом расположения затороопасных участков. Уфа – Архангельский и Белорецкий районы – Кумертау – Бураевский и Стерлибашевский районы. Задача специалистов – посмотреть, как складывается паводковая обстановка, и оценить, где существует угроза подтопления жилых домов.

Проводим облет семи районов, 45 населенных пунктов, обследуем 14 рек. В этом году весна ранняя, резкое потепление, снеготаяние. На сегодня катастрофических моментов нет. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Тем не менее участки, требующие особого внимания, есть. Этот облет принёс новые поручения главам Кугарчинского и Бижбулякского районов. Там на реках перед мостами специалисты обнаружили скопление древесины. Решить проблему чиновники должны в сжатые сроки. Кроме того, в Бижбулякском районе выставят круглосуточное наблюдение. Там река Дёма затопила мост на дороге Дюсяново – Набережный. Здесь в ближайшее время появятся посты для постоянного контроля.

Пик паводка, по данным спасателей, еще не прошел. С высоты хорошо видно: все реки уже вскрылись. Лед лежит на больших озерах, в карьерах и затонах. Деревне Габдюково Белорецкого района во время облета уделили особое внимание. Чтобы не повторить прошлогодние события, там уже провели взрывные работы. Сейчас уровень составляет 247 см, уровень выхода на пойму – 571 см. Вода убывает, но расслабляться не стоит: горные реки весьма непредсказуемы.