Танкист из Башкирии передал привет республике из зоны СВО

Боец СВО на Т-90М с надписью «Учалы» передал привет жителям Башкортостана. Ранее танк, на котором служит наш земляк, попал в кадр телеканала RT во время съемок видеорепортажа про модернизированную боевую машину Т-90М «Прорыв».

Уроженец Учалов продолжает успешно выполнять боевые задачи в зоне спецоперации, рассказал нашему телеканалу его отец, который, кстати, тоже является участником СВО. Сейчас боец с позывным «Батя» находится в отпуске в Учалах. В скором времени он планирует вернуться в зону СВО к своим боевым товарищам. Заодно хочет встретиться со своим сыном-танкистом, который является командиром того самого Т-90М с надписью «Учалы». К технике, вспоминает мужчина, у его сына была тяга с детства.