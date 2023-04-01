Проект из Башкирии «Атайсал» могут тиражировать на всю страну

Республиканский проект «Атайсал» предложили тиражировать на всю страну. Идею озвучили участники пятого зонального форума в Мелеузовском районе. Общественный проект «Атайсал» был запущен по инициативе Главы Башкортостана для придания системности помощи меценатов, желающих помочь родной земле. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году, стал продолжением проекта.

Возвести новое здание задумал дядя Олега Кошелева. Церковь воссоздавали по старым фотографиям. Единственное отличие – сделали её не деревянной, а кирпичной. А вот иконостас резной. Но куда сложнее меценату и уроженцу Столяровки было восстановить саму деревню, где на тот момент осталось всего пять домов.

Сейчас это ухоженная деревня, пусть пока небольшая – всего 50 домов, но растущая. Её первым делом и посетили участники форума «Атайсал». Столяровка – пример того, как помощь земляков может спасти жизнь целой деревне. Одной из площадок зонального форума стал многопрофильный колледж в Мелеузе. Обновление здания провели благодаря поддержке земляков.

Пятый межмуниципальный форум «Моя малая Родина – Атайсал» объединил представителей десяти районов и четырех городов юга республики. Все муниципалитеты на выставке представили самые значимые реализованные инициативы. Форум «Атайсал» – это также возможность узнать имена тех, кто не забывает о своей малой Родине.