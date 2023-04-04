Пожарный из Уфы пишет карандашами фотографичные портреты

Спасатель и художник. Уфимский пожарный Ильсур Гатауллин привлек внимание журналистов своими рисунками. Сотрудник МЧС в свободное от работы время создает карандашами фотографичные портреты. Героями его рисунков становятся и знаменитости, и простые люди. Порой наброски Ильсур делает и в редкие свободные минутки на работе.

Кажется, будто это фото, а не рисунок. Все детали лица и полутона красок переданы практически один в один. И таких портретов у Ильсура Гатауллина не один десяток. В детстве в родительском доме было изрисовано все, что попадалось под руку. Мама решила, что талант должен развиваться, и отдала Ильсура в художественный кружок. С тех пор альбомные листы и карандаши стали его главными инструментами.

Сегодня Ильсур на службе в качестве диспетчера. Принимает и обрабатывает поступающие вызовы из центра. Реагировать необходимо быстро и сразу же вносить всё в базу. Но когда выдается свободная минутка, пожарный, не отходя от рабочего места, продолжает работу над портретом. Таким образом он хочет отдать дань уважения человеку, на которого многие равняются в своей нелегкой профессии. Его талант видят коллеги и всячески поддерживают.

Ильсур говорит, что сменный график позволяет дома уделять значительное время творчеству. Вдохновение порой приходит внезапно. Это может произойти и во время прослушивания музыки, после общения в кем-то из знакомых. Планы – развиваться дальше в новых направлениях.