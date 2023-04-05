В Уфе прошел форум «ЮИД в действии»

Более 250 юных инспекторов движения со всей республики посетили Уфу. В Конгресс-холле «Торатау» прошел республиканский форум «ЮИД в действии», посвященный 50-летнему юбилею со дня создания движения.

В интерактивно-вовлекающей и развлекательной программе форума приняли участие самые активные ЮИДовцы вместе с педагогами-наставниками и инспекторами пропаганды Госавтоинспекции. После торжественного открытия работа продолжилась на девяти тематических площадках, а после прошло награждение лучших юных инспекторов движения.

Мы, на самом деле, наверное, один из крупнейших регионов, где задействовано самое большое количество наших детей. Больше 22 тыс. наших обучающихся школ являются активными участниками ЮИДовских отрядов, которые присутствуют в различных уголках нашей республики.

Айбулат Хажин, министр науки и образования Республики Башкортостан

Движение ЮИД в республике является одним из самых активных в стране и насчитывает более 2 тысяч отрядов. Деятельность движения направлена на формирование правильной и безопасной культуры поведения в дорожной среде. А яркие и масштабные мероприятия имеют высокую практическую значимость, вовлекая огромное число детей и молодежи.

Данное мероприятие направлено на обучение детей, привлечению детей к такому важному процессу, как правила дорожного движения. Поэтому всё у нас начинается с детства, все мероприятия прививаются с детства. И насколько максимально мы заложим знания детям о правилах дорожного движения, соответственно, и будет результат.

Владимир Севастьянов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
Уфимская волна
Пенальти