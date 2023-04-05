В Уфе прошел форум «ЮИД в действии»

Более 250 юных инспекторов движения со всей республики посетили Уфу. В Конгресс-холле «Торатау» прошел республиканский форум «ЮИД в действии», посвященный 50-летнему юбилею со дня создания движения.
В интерактивно-вовлекающей и развлекательной программе форума приняли участие самые активные ЮИДовцы вместе с педагогами-наставниками и инспекторами пропаганды Госавтоинспекции. После торжественного открытия работа продолжилась на девяти тематических площадках, а после прошло награждение лучших юных инспекторов движения.
Движение ЮИД в республике является одним из самых активных в стране и насчитывает более 2 тысяч отрядов. Деятельность движения направлена на формирование правильной и безопасной культуры поведения в дорожной среде. А яркие и масштабные мероприятия имеют высокую практическую значимость, вовлекая огромное число детей и молодежи.