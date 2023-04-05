В Уфе прошел форум «ЮИД в действии»

Данное мероприятие направлено на обучение детей, привлечению детей к такому важному процессу, как правила дорожного движения. Поэтому всё у нас начинается с детства, все мероприятия прививаются с детства. И насколько максимально мы заложим знания детям о правилах дорожного движения, соответственно, и будет результат.

Владимир Севастьянов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан