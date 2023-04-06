Стартовал сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени»

Перезагрузка экономики и социальной сферы. Объявлен старт федерального конкурса на поиск лучших идей. Организатором является фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив.

В Башкортостане состоялась пресс-конференция, на которой рассказали об условиях участия. Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года. Из Башкортостана традиционно фиксируют высокую активность. В 2022-м поступило почти 250 заявок, из которых одна идея попала в топ-100 конкурса. Любой желающий может рассказать о своем проекте в категории, представленной на сайте идея.росконгресс.рф.

После отборочного этапа возможно будет доработать задумку совместно с экспертами и наставниками, а также получить всестороннюю поддержку от государства и бизнеса. Причем республиканские власти также будут проводить отбор лучших идей, которые, возможно, получать шанс на реализацию как в регионе, так и отдельном муниципалитете.