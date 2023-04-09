В связи с ремонтными работами на нечетном пути перегона Симская - Ерал в Башкирии изменится график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.
18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года:
в 21:31 со станции Аша отправится № 6424 Дема - Кропачево
на 60 минут позже действующего расписания:
Дема (отправление в 18:12) – Аша (прибытие в 20:30, отправление в 21:31) – Кропачево (прибытие в 22:38).
19 и 26 апреля 2023 года:
№ 6424 Дема - Кропачево отправится (со станции Аша в 21: 41)
на 70 мин. позже действующего расписания:
Дема (отпр.18:12) – Аша (приб.20.30, отпр.21:41) – Кропачево (приб.22:48).
Движение поездов осуществляется по местному времени.