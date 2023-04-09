В Башкирии изменится график движения пригородных поездов

В связи с ремонтными работами на нечетном пути перегона Симская - Ерал в Башкирии изменится график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.

Фото №1 - В Башкирии изменится график движения пригородных поездов

18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года:

в 21:31 со станции Аша отправится № 6424 Дема - Кропачево

на 60 минут позже действующего расписания:

Дема (отправление в 18:12) – Аша (прибытие в 20:30, отправление в 21:31) – Кропачево (прибытие в 22:38).

19 и 26 апреля 2023 года:

№ 6424 Дема - Кропачево отправится (со станции Аша в 21: 41)

на 70 мин. позже действующего расписания:

Дема (отпр.18:12) – Аша (приб.20.30, отпр.21:41) – Кропачево (приб.22:48).

Движение поездов осуществляется по местному времени.

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