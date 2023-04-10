В Башкирии Киану Ривз получил «пятерку» за «Тотальный диктант»

8 апреля в Стерлитамаке прошла традиционная акция «Тотальный диктант». В этом году «диктант для желающих» празднует своё десятилетие.
На шести городских офлайн-площадках диктант написали более 300 человек. При этом желающие могли принять участие в акции даже в кинотеатре и городском троллейбусе. Самому молодому участнику акции в этом году – 13 лет, а самому пожилому – 83.
К слову, диктант можно написать не под своим именем, а под вымышленным псевдонимом. Так, в Стерлитамаке в акции приняли участие «Киану Ривз», «Мерил Стрип», «Барбара Стрейзанд», «спортсмен» и «красавица». Участники могли не только написать диктант, но и оставить доброе пожелание организаторам «Тотального диктанта».
Справка: Тотальный диктант – это всемирная ежегодная просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2022 году событие собрало на своих площадках и онлайн более 780 500 человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова и др.
В 2023 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.