Бывшая узница концлагеря поделилась своими воспоминаниями

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей вспоминают тех, кто прошел страшные испытания. Именно 11 апреля в 1945 году произошло восстание пленных в Бухенвальде. А с 1933 по 1945 через 14 тысяч лагерей смерти прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира. Больше половины погибли, при этом каждый пятый узник – ребенок. Среди них были и уроженцы республики. Уфимка Виталия Масалыгина – узница одного из страшных концлагерей. Тогда она была лишь ребенком. С ней встретилась съёмочная группа БСТ.

Виталия Масалыгина была узницей в филиале самого жуткого лагеря Освенцима – Сосновец. В документах Нюрнбергского процесса он значился под номером 1369. Туда Виталия Винцентовна попала 10-летним ребенком. Бывшая узница вспоминает, как под дулом пистолета работали мужчины, в числе которых был и её отец, и как их, заключенных, кормили похлебкой из мороженой брюквы. Девочке тогда повезло, она с семьей пробыла в концлагере недолго. Их освободили советские войска, и они смогли вернуться домой.

А ведь многие заключенные остались на этих «фабриках смерти». Их морили голодом, расстреливали и сжигали, а детей использовали в качестве доноров, ставили опыты и нагружали рабским трудом. Только несовершеннолетних узников из Башкортостана было более 60 человек.