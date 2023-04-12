Пасечники Башкирии могут бесплатно проверить здоровье своих пчел

По республике начала курсировать лаборатория на колёсах. Специалисты выезжают в районы и отбирают пробы пчел для исследований на инфекционные и инвазивные болезни.

Вот так выглядит настоящий липовый мед. Чтобы держать марку и головой ручаться за качество сладкого продукта, пчеловодам нужно приложить немало труда. Помимо повседневного ухода, необходимо следить и за здоровьем полосатых трудяг – хворей у трудолюбивых насекомых хватает. Они, конечно, не чихают и не кашляют, но насекомые тоже болеют вирусными, бактериальными и грибковыми недугами.

О пчёлах, пчеловодстве и полезных свойствах одного из лучших продуктов в мире – мёда – Юрий Алексеевич знает почти всё. Дело жизни ведет по семейным традициям. В хозяйстве у мужчины почти 100 пчелосемей. В том году пасечник собрал порядка 5 тонн мёда.

Первые и самые важные для пчеловодов исследования в этом году. Пробы подписывают и отправляют в лаборатории – для анализа. Работа у сотрудников ветеринарии ювелирная. Добраться нужно до самой сути. Организм пчелы может рассказать специалистам, чем она питалась, болела и как пережила эту зиму.

Главное преимущество мобильной лаборатории – возможность работать удаленно. А значит, бесплатная экспресс-диагностика здоровья пчел стала доступна даже для пасечников из самых отдаленных районов республики. Благодаря современному медицинскому оборудованию специалисты за считанные минуты могут определить тип паразита, который погубил пчелу.

Большую часть исследований специалисты проводят прямо в мобильном комплексе и почти сразу дают пасечникам развернутый ответ. Но всё же некоторые анализы требуют гораздо больше времени и средств. Их проводят уже в лаборатории в Уфе.