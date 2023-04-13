В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали перед Пасхой правила выбора куличей и яиц

Перед празднованием Пасхи Роспотребнадзор подготовил для жителей Башкортостана памятку, как правильно выбрать яйца и куличи.

Фото №1 - В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали перед Пасхой правила выбора куличей и яиц

Специалисты рекомендуют обращать внимание на дату сортировки яиц и их внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Следы повреждений, крови, перьев и птичьего помета не допустимы.

Выбирая творог для пасхи, следует помнить о том, что в идеале цвет кисломолочного продукта белый, с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. Консистенция творога - мягкая, нежно-маслянистая и однородная. Обязательно нужно обратить внимание на герметичность упаковки, чтобы обеспечить сохранность продукта.

Верхушка куличей должна быть сухой, сама выпечка - без неровностей по бокам, подгоревших мест и пустот. При отделке поверхности кулича глазурью не допускается белесый налет и липкость.

Нельзя приобретать яйца, творог и кулич, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли - с рук или автомашин. Всегда читайте этикетку: на ней должна быть информация о дате производства продукта, составе, сроке годности, сведения об изготовителе.

пресс-служба Роспотребнадзора по РБ

Фото: ИА "Башинформ".

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