В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали перед Пасхой правила выбора куличей и яиц

Перед празднованием Пасхи Роспотребнадзор подготовил для жителей Башкортостана памятку, как правильно выбрать яйца и куличи.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на дату сортировки яиц и их внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Следы повреждений, крови, перьев и птичьего помета не допустимы.
Выбирая творог для пасхи, следует помнить о том, что в идеале цвет кисломолочного продукта белый, с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. Консистенция творога - мягкая, нежно-маслянистая и однородная. Обязательно нужно обратить внимание на герметичность упаковки, чтобы обеспечить сохранность продукта.
Верхушка куличей должна быть сухой, сама выпечка - без неровностей по бокам, подгоревших мест и пустот. При отделке поверхности кулича глазурью не допускается белесый налет и липкость.
Фото: ИА "Башинформ".