В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали перед Пасхой правила выбора куличей и яиц

Нельзя приобретать яйца, творог и кулич, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли - с рук или автомашин. Всегда читайте этикетку: на ней должна быть информация о дате производства продукта, составе, сроке годности, сведения об изготовителе.

пресс-служба Роспотребнадзора по РБ