15 апреля жителей Уфы приглашают на уборку города

В субботу, 15 апреля, в Уфе будет проходить общегородской субботник. Горожане начали приводить свой город в порядок уже с конца марта.

31 марта и 7 апреля в санитарных пятницах приняли участие около 9 тысяч предприятий, 38 тысяч человек и 750 единиц коммунальной техники.

1, 2, 8 и 9 апреля сотрудники администраций районов и города, службы ЖКХ провели очистку города от мусора: в уборке принимали участие свыше 11,5 тысяч человек и 491 машина.

С 8 апреля по 14 мая предприятия ЖКХ могут бесплатно сдавать отходы на полигон ТКО. Для других организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, определены дни 15 и 28 апреля, 13 мая.