В Уфе 14 и 15 апреля пройдут профилактические рейды ГИБДД

14 и 15 апреля Госавтоинспекция проведет в Уфе массовые проверки водителей. Экипажи ГИБДД будут дежурить сначала на улице Комсомольской, а затем на Заки Валиди. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения.
По информации ГИБДД по Башкирии, особое внимание инспекторы уделят пресечению управления транспортным средством водителями, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники Госавтоинспекции организуют проверку для водителей, перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.
Госавтоинспекция призывает водителей, соблюдать скорость, боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.