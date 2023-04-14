В Уфе 14 и 15 апреля пройдут профилактические рейды ГИБДД

14 и 15 апреля Госавтоинспекция проведет в Уфе массовые проверки водителей. Экипажи ГИБДД будут дежурить сначала на улице Комсомольской, а затем на Заки Валиди. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения.

По информации ГИБДД по Башкирии, особое внимание инспекторы уделят пресечению управления транспортным средством водителями, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники Госавтоинспекции организуют проверку для водителей, перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.