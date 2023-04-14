В Уфе прошел конкурс судоводителей

В столичном филиале Волжского университета водного транспорта определили лучшего в управление судами. Один из главных этапов – практический – прошёл не на воде, а на симуляторе, который максимально приближает условия к реальным.

Если бы не стены вокруг вместо водной глади, можно было бы вполне поверить, что всё происходит на настоящем судне. Звуковая имитация, а главное – симуляция процесса управления. За штурвалом –люди, уже успевшие прочувствовать профессию.

Сложные погодные условия и опасные ситуации моделируют для конкурсантов экзаменаторы, которые всё это прошли в реальности. Ильгам Абкадиров в прошлом капитан дальнего плавания. Теперь же прокладывает путь в море молодому поколению.

На одну судьбу, конечно, не надеются. Поэтому навыки оттачивают годами. Выпускники уфимского филиала Университета водного транспорта ходят не только по рекам, но и бороздят моря и океаны.

Речной флот республики в последние годы возрождается. Потребность в кадрах растёт. Это показывает и недавнее распределение курсантов на практику.