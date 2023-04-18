Контрактники из Башкирии рассказали, почему идут на СВО

«Увидев нацистские свастики на танках ВСУ, узнав о зверствах „Азова“, я пошел без раздумий. Около года добивался — сначала по возрасту отказали. Написал обращение на имя Главы Башкирии, и в итоге определили в батальон имени Даяна Мурзина. У меня военно-учетная специальность механик автомобиля, это очень ценится на фронте. Конечно, сомнений при записи в добровольцы быть не должно — нужно определиться четко», — поделился один из собеседников «Башинформа» Вячеслав.