Контрактники из Башкирии рассказали, почему идут на СВО

В Башкирии продолжается набор контрактников, желающих служить в зоне СВО. Так, с 27 февраля в батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные амуры» поступило уже более 700 человек.

Фото №1 - Контрактники из Башкирии рассказали, почему идут на СВО

Желающих вступить в ряды бойцов СВО много, говорят в пунктах отбора на военную службу. Некоторые мужчины пытаются попасть в контрактники не один раз.

По словам заместителя начальника штаба формирований, подполковника Алефтина Загирова, даже те жители, кто не смог попасть в отряды с первого раза, осознанно стараются пройти освидетельствование и встать на защиту страны.

«Сейчас у нас уже три батальона, формируем еще два, потом полк мотострелковый создадим. И 50-летние, и 60-летние мужики идут. Стабильно доставляем им гуманитарную помощь, решаем все социальные вопросы, помогаем их семьям и детям. Нас всецело поддерживает Глава республики Радий Хабиров — вопросы решаются, жалоб со стороны военнослужащих нет. Бойцы сплоченные, дружные, с такими мы победим, без вариантов».

 Алефтин Загиров

Удивительно, однако добровольцы особенно даже не интересуются финансовой стороной, льготами и привилегиями по линии региона и Минобороны РФ, положенными участникам СВО — в первую очередь они здесь, что называется, за идею. Причем целенаправленно записываются по контракту именно от Башкирии, чтобы служить с земляками.

«Увидев нацистские свастики на танках ВСУ, узнав о зверствах „Азова“, я пошел без раздумий. Около года добивался — сначала по возрасту отказали. Написал обращение на имя Главы Башкирии, и в итоге определили в батальон имени Даяна Мурзина. У меня военно-учетная специальность механик автомобиля, это очень ценится на фронте. Конечно, сомнений при записи в добровольцы быть не должно — нужно определиться четко», — поделился один из собеседников «Башинформа» Вячеслав.

Солидарен с ним и Денис — контрактник из Краснокамского района и потомственный военный. В его семье есть и прошедшие Афганистан, и служащие внутренних войск России.

«Кто, если не мы? Мы должны защищать наших матерей, стариков и детей, нашу Башкирию, нашу страну. Волнения нет нисколько, если поставили задачу — надо идти и исполнять. Опасность, конечно, осознаем, куда же без этого, но своих нужно выручать», — считает он.

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