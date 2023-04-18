Контрактники из Башкирии рассказали, почему идут на СВО

В Башкирии продолжается набор контрактников, желающих служить в зоне СВО. Так, с 27 февраля в батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные амуры» поступило уже более 700 человек.
Желающих вступить в ряды бойцов СВО много, говорят в пунктах отбора на военную службу. Некоторые мужчины пытаются попасть в контрактники не один раз.
По словам заместителя начальника штаба формирований, подполковника Алефтина Загирова, даже те жители, кто не смог попасть в отряды с первого раза, осознанно стараются пройти освидетельствование и встать на защиту страны.
Удивительно, однако добровольцы особенно даже не интересуются финансовой стороной, льготами и привилегиями по линии региона и Минобороны РФ, положенными участникам СВО — в первую очередь они здесь, что называется, за идею. Причем целенаправленно записываются по контракту именно от Башкирии, чтобы служить с земляками.
Солидарен с ним и Денис — контрактник из Краснокамского района и потомственный военный. В его семье есть и прошедшие Афганистан, и служащие внутренних войск России.