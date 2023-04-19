Добровольца из Башкирии наградили орденом Мужества

В годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды не щадя себя защищали Родину, теперь настала наша очередь. У меня есть мать, братья, сестры, жена и дети. Если не мы уничтожим врага, то кто же еще?! Спасибо большое всем нашим землякам за поддержку и помощь.

Андрей Иванюта, глава района