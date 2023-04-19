Добровольца из Башкирии наградили орденом Мужества
В Белорецком районе Башкирии вручили орден Мужества участнику специальной военной операции с позывным «Пионер». Молодой человек участвует в СВО с апреля 2022 года в составе добровольческого подразделения. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.
В годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды не щадя себя защищали Родину, теперь настала наша очередь. У меня есть мать, братья, сестры, жена и дети. Если не мы уничтожим врага, то кто же еще?! Спасибо большое всем нашим землякам за поддержку и помощь.
Андрей Иванюта, глава района
На церемонии награждения присутствовала мама «Пионера». Она подчернулся, что очень гордится своим сыном и его отвагой.
Он не струсил и с первых же дней встал на защиту страны. Мы из Тирляна, он у нас настоящий деревенский парень: простой, вежливый, заботливый, всегда старается помогать людям. Пока нас защищают такие отважные парни, как мой сын, мы будем спать спокойно. Желаю, чтобы наши ребята быстрее вернулись домой живыми и здоровыми!
мама «Пионера»
Для бойца СВО с позывным «Пионер» это уже не первая награда за проявленные героизм и мужество.