В Уфе в рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам» пройдет Всероссийский фестиваль сказителей

В Уфе в рамках Международной книжной выставки «Китап-Байрам» пройдет Всероссийский фестиваль сказителей. Мероприятие запланировано на 27 мая.

Фото №1 - В Уфе в рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам» пройдет Всероссийский фестиваль сказителей

Сэсэны из разных уголков страны соберутся в столице Башкирии, чтобы поделиться своим творчеством с уфимцами и гостями города. Предполагается, что на съезд сказителей приедут участники из восьми субъектов России. 

Сказители (сэсэны, акыны, джангарчи, ашуги, кайчи, манасчи, олонхосуты, исполнители былин (бояне), мугама, кюй) из регионов России будут выступать в юрте на площади перед Башкирским государственным педагогическим университетом имени М.Акмуллы. Ожидается приезд гостей из республик Саха (Якутия), Дагестан, Марий Эл, Алтай, Челябинской и Оренбургской областей, гг. Москва, Ростов-на–Дону, представителей муниципальных образований Башкортостана.

пресс-служба Минкульта РБ

В рамках фестиваля сэсэнов пройдут мастер-классы по сказительству,  презентации школ сэсэнов Республики Башкортостан и Российской Федерации, концерт исполнителей эпических произведений народов мира “Кубаир - шоу”, круглый стол на тему «Национальные школы сказителей: методы и перспективы деятельности» с участием известных сказителей России, ученых-фольклористов республики, исследователей эпосов мира Уфимского федерального исследовательского центра  Российской академии наук, БГПУ им. М.Акмуллы.

Запланированы теле- и радиобрифинги для журналистов республиканских средств массовой информации, демонстрация фильмов,  мультфильмов, видеофильмов по мотивам башкирских эпосов, сказок, легенд, озон кюй, этно-тур по Уфе с посещением основных достопримечательностей, памятных мест, связанных с именами знаменитых башкирских сэсэнов: памятника поэту-импровизатору Салавату Юлаеву, поэту-просветителю Мифтахетдину Акмулле.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ