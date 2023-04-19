В Уфе в рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам» пройдет Всероссийский фестиваль сказителей

В рамках фестиваля сэсэнов пройдут мастер-классы по сказительству, презентации школ сэсэнов Республики Башкортостан и Российской Федерации, концерт исполнителей эпических произведений народов мира “Кубаир - шоу”, круглый стол на тему «Национальные школы сказителей: методы и перспективы деятельности» с участием известных сказителей России, ученых-фольклористов республики, исследователей эпосов мира Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, БГПУ им. М.Акмуллы.