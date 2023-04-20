Международный диктант по башкирскому языку провели на более 2300 площадках по всему миру

В пятый раз в республике прошел Международный диктант по башкирскому языку. Поверить свои знания можно было как оффлайн, так и онлайн. Принять участие в акции мог любой желающий из любой точки мира. Прямая трансляция была организована на телеканале БСТ. Среди участников люди абсолютно разных профессий и возрастов: школьники, студенты, артисты, политики и журналисты. Ежегодно количество участников становится больше, акция становится все более креативной.

Подготовка студии телеканала БСТ к диктанту заняла несколько дней. Работа целой команды. Не только тех, кто в кадре – большое количество сотрудников остаются по ту сторону камеры. От качества трансляции зависит, как напишет диктант вся республика. Ректор БГПУ Салават Сагитов в прямом эфире читает текст для тех, кто знает башкирский язык достаточно неплохо.

В моем детстве никто не знал. Сейчас радует, что многие говорят. Должны знать все родной язык и передавать из поколения в поколение. Салават Сагитов, ректор БГПУ им М.Акмуллы

Среди участников диктанта – люди абсолютно разных профессий и возрастов: школьники, студенты, артисты, политики и журналисты.

В разные районы республики выезжаем, приходится на двух языках говорить. Местные жители удивляются, что я вырос в городе, но знаю язык. Азат Садреев, корреспондент службы новостей телеканала БСТ, участник Международного диктанта по башкирскому языку

Диктант стартовал в 11:00, по полчаса отводилось на каждый текст. Примечательно, что они были разными: для тех, кто владеет башкирским свободно, а также для тех, кто только начинает изучать. Также организаторы подобрали тексты для тех, кто владеет северо-западным диалектом.

Сам писал два года подряд диктант. Особой сложности не видел. Северо-западный диалект в некоторых моментах даже проще. Ильшат Вазигатов, глава администрации Янаульского района

Казалось бы, увидеть на диктанте по башкирскому языку участницу с именем Галина Княгинина не совсем реально. Но на самом деле акция давно стала народной и объединяющей. Галина выросла в Бурзянском районе, язык знает с детства.

Бабушка говорила на башкирском, поэтому дома с ней говорили по-башкирски. В школе преподавали язык. Галина Княгинина, участница Международного диктанта по башкирскому языку

В Национальном музее республики подготовили даже бонусы для участников диктанта. Организаторы отмечают растущий интерес к проекту.

Количество участников растет с каждым годом, интерес растет. Мы сделали участникам подарки – пригласительные билеты. Разиля Салаватова, заведующая отделом по развитию Национального музея Республики Башкортостан

В стенах БашГУ впервые диктант провели в 2015 году. В последнюю пятилетку проекту присвоен статус международного. Акция не носит формальный характер – участники надевают этнические костюмы и украшения. Исполняют национальные танцы и песни.

Каждый год пишу, могу сказать, что всегда пишу диктант на отлично. Зилия Буранбаева, участница Международного диктанта по башкирскому языку

В прошлом году участие в акции приняли более 330 тысяч человек. При этом в онлайн формате подключиться можно было из любой точки мира. Диктант – не только про грамотность. Это способ привлечь внимание к родным языкам, их популяризация.

Эта площадка для единения разных народов. Мы показываем пример другим субъектам России, да и всему миру. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

Диктант по башкирскому языку писали по всей республике и не только. Акция прошла в Сочи и в Москве. Челябинцы, к примеру, писали диктант в местной библиотеке. По традиции к проекту они присоединились через телеканал БСТ.

Читатели библиотеки очень активно принимают участие. Все три варианта писали. Наталья Быкова, заведующая библиотекой им.Ш.Бабича