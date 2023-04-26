В Башкирии обнаружено 493 случая заражения мышиной лихорадкой

За первые три месяца 2023 года в Башкирии было диагностировано 493 случая заболевания мышиной лихорадкой. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Отмечается, что данный показатель выше значений прошлых лет.

Больше всего зараженных было отмечено в Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском, Давлекановском районах и в городе Октябрьском. В этих муниципалитетах показатель заболеваемости в два раза выше, чем по республике.