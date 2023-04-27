В Минздраве Башкирии рассказали о работе больниц в майские праздники

Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Башкирии в майские праздники. График работы больниц опубликовали представители регионального министерства здравоохранения.
1 мая медорганизации будут работать по графику праздничного дня с 08:00 до 17:00. Вызовы на дом будут принимать до 16:00.
2, 3, 4 и 5 мая будут рабочими днями. 6 и 8 мая числа медорганизации будут работать по графику субботы с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00. Аналогичный график будет и на 9 мая.
Аптеки и аптечные пункты Уфы с 29-30 апреля и с 6-7 мая будут работать по графику выходного дня. Центральные районные аптеки и их подведомственные структурные подразделения будут обсуживать посетителей 1, 7, 8 и 9 мая по графику субботы.