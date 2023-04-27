Военнослужащие батальона имени Доставалова отправились из Уфы в зону СВО после отпуска

После двухнедельного отпуска бойцы башкирского батальона имени Героя России Александра Доставалова вновь выехали в зону проведения специальной военной операции. Провожали военнослужащих на плацу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы.
Многие защитники во время отпуска успели не только провести время со своими родными и близкими, но и приняли участие в уроках мужества в своих школах и в других патриотических акциях.
Для доставки бойцов с передовой на отдых домой и обратного трансфера в зону СВО по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова организованы бесплатные автобусы. Военнослужащие отмечают, что такая инициатива очень удобна, так как о проезде теперь не стоит беспокоиться. Обратно в Уфу автобусы привезут в краткосрочный отпуск очередную группу бойцов батальона имени Александра Доставалова.