Военнослужащие батальона имени Доставалова отправились из Уфы в зону СВО после отпуска

После двухнедельного отпуска бойцы башкирского батальона имени Героя России Александра Доставалова вновь выехали в зону проведения специальной военной операции. Провожали военнослужащих на плацу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы.

Многие защитники во время отпуска успели не только провести время со своими родными и близкими, но и приняли участие в уроках мужества в своих школах и в других патриотических акциях.

Две недели отдохнул от души, посетил четыре школы. Приехала семья провожать, кроме сестренки, которая сегодня, возможно, рожает, а я уезжаю. И радостно, и грустно от этого. К товарищам возвращаемся, надо работать дальше.

После двухнедельного отпуска бойцы башкирского батальона имени Героя России Алксандра Доставалова вновь выехали в зону проведения специальной военной операции.

Пообщался с ребятами, говорят, что хорошо отдохнули. У всех настроение боевое, все готовы идти в бой. Победа будет за нами! Спасибо Главе республики, каждый месяц гумпомощь приходит стабильно: все, что мы заказываем, приходит в срок. Могу сказать одно: если мы оставим все в таком положении, нам в будущем будет очень тяжело, нашим детям. Нацизм будет процветать и нас задушит.

Позывной «Луна», начальник штаба башкирского батальона им. Героя России Александра Доставалова

Для доставки бойцов с передовой на отдых домой и обратного трансфера в зону СВО по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова организованы бесплатные автобусы. Военнослужащие отмечают, что такая инициатива очень удобна, так как о проезде теперь не стоит беспокоиться. Обратно в Уфу автобусы привезут в краткосрочный отпуск очередную группу  бойцов батальона имени Александра Доставалова.

Сегодня мы отправляем военнослужащих батальона имени Доставалова, которые были в отпуске, к местам службы. Также с ними возвращаются военнослужащие, которые получили ранние и проходили реабилитацию. Ребята отдохнули, я понимаю, что две недели мало, но отдохнуть должны все. Поэтому такие краткосрочные отпуска выдаются Министерством обороны.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими
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