Военнослужащие батальона имени Доставалова отправились из Уфы в зону СВО после отпуска

Пообщался с ребятами, говорят, что хорошо отдохнули. У всех настроение боевое, все готовы идти в бой. Победа будет за нами! Спасибо Главе республики, каждый месяц гумпомощь приходит стабильно: все, что мы заказываем, приходит в срок. Могу сказать одно: если мы оставим все в таком положении, нам в будущем будет очень тяжело, нашим детям. Нацизм будет процветать и нас задушит.

Позывной «Луна», начальник штаба башкирского батальона им. Героя России Александра Доставалова