Жителям Башкирии рассказали о новых правилах езды на электросамокате

С наступлением весны количество аварий с участием электросамокатов увеличивается. Пострадавшие с серьезными травмами попадают в больницы. И самое страшное, что среди потерпевших есть и дети. Этой весной вступили в силу новые поправки.
Штраф теперь можно получить за езду по встречке, за превышение скорости – она должна быть не больше 25 километров в час, и даже за передвижение на электросамокате пьяным. Дети могут кататься только под присмотром родителей. Один самокат – одному человеку. Лихачить на трассах запрещено. Кроме того, самокат или гироскутер теперь называют средствами индивидуальной мобильности. А значит, имеют особый статус.
В республике проводят массовую проверку водителей. Сегодня в Стерлитамакском районе госавтоинспекторы будут особенно пристально обращать внимание на машины, где перевозят детей. Важно не только наличие удерживающего устройства, но и правильность его использования.