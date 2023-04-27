Жителям Башкирии рассказали о новых правилах езды на электросамокате

Штраф теперь можно получить за езду по встречке, за превышение скорости – она должна быть не больше 25 километров в час, и даже за передвижение на электросамокате пьяным. Дети могут кататься только под присмотром родителей. Один самокат – одному человеку. Лихачить на трассах запрещено. Кроме того, самокат или гироскутер теперь называют средствами индивидуальной мобильности. А значит, имеют особый статус.