В Башкирии МЧС с помощью дронов проведут противопожарные рейды

В ближайшие выходные, с 29 апреля по 1 мая в Башкирии сотрудники МЧС проведут противопожарные рейды с применением дронов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

К противопожарной профилактике также привлекут сотрудников местного самоуправления и сотрудников полиции. Рейды направлены на предупреждение пожаров и выявление нарушителей.