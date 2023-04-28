В Башкирии МЧС с помощью дронов проведут противопожарные рейды

В ближайшие выходные, с 29 апреля по 1 мая в Башкирии сотрудники МЧС проведут противопожарные рейды с применением дронов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
К противопожарной профилактике также привлекут сотрудников местного самоуправления и сотрудников полиции. Рейды направлены на предупреждение пожаров и выявление нарушителей.
При обнаружении сжигания мусора, травы и разведение костров, нарушителей привлекут к административной ответственности. Для жителей разведение открытого огня предусмотрен штраф 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 400-800 тысяч рублей.