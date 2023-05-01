В Уфу продолжают прибывать московские трамваи

Хотя московские трамваи уже не новые, они значительно моложе уфимских, средний износ которых составляет 98%. Кроме того, столица передает подержанный транспорт регионам бесплатно, что не создает дополнительной нагрузки на муниципальный бюджет. С учетом стоимости нового трамвайного вагона порядка 30 миллионов рублей, на закупку 7 единиц понадобилось бы порядка 200 миллионов рублей, что весьма существенно для городского бюджета.