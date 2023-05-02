Глава Башкирии Радий Хабиров посетил могилу экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил могилу бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина. Об этом руководитель республики рассказали на своей странице в социальных сетях.
4 мая Ульфату Мансуровичу должно было исполниться 64 года. Он скончался 29 октября 2020 года от осложнения COVID-19. Похоронили бывшего мэра Уфы в его родном Чекмагушевском районе.
А вот на обратном пути, в Кушнаренковском районе Радий Хабиров обратил внимание на необычный памятник, который удалось найти по одному из навигационных знаков.