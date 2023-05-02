Глава Башкирии Радий Хабиров посетил могилу экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина

Это точка, которая имеет координаты 55°55’ северной широты и 55°55’ восточной долготы. И это единственная из четырех точек с такими координатами на Земле, расположенная на суше. Вот такое, пока еще не очень широко известное туристическое место в Башкортостане. Надо поработать здесь и над инфраструктурой, поправить дороги и так далее. А еще считается, что в этом месте сбываются желания. Мы с супругой тоже загадали – проверим.

Радий Хабиров, Глава Башкирии