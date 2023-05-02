Глава Башкирии поздравил со 100-летним юбилеем ветерана войны

Судьба забросила Кашшафа Аглетдиновича в Казахскую ССР, где с должности помощника оперуполномоченного в управлении НКВД Кокчетава началась новая страница его биографии. Окончив школу милиции в Алма-Ате, в 1947-м он перевелся в НКВД БАССР. С 1951 по 1985 год служил в МГБ — КГБ БАССР, прошел путь от младшего лейтенанта до полковника.