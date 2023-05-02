Глава Башкирии поздравил со 100-летним юбилеем ветерана войны

В Башкирии свой 100-летний юбилей празднует ветеран ВОВ Кашшаф Самигуллин. Долгожителя сердечно поздравил глава республики Радий Хабиров и посвятил мужчине рубрику «Жизнь замечательных людей», которую он ведет в социальных сетях.
Кашшаф Самигуллин родился в деревне Нижние Карамалы Ермекеевского района. Детство было непростым, он рано лишился родителей, воспитывал его родной дядя. Мечтал стать учителем, но планам помешала война.
Чтобы пойти добровольцем, Кашшафу Самигуллину пришлось приписать себе лишний год в метрике. Окончив Краснохолмское военно-пехотное училище, в мае 1942 года он попал на фронт – подо Ржев, был пулеметчиком. После тяжелого ранения и контузии в феврале 1943 года Кашшафа Самигуллина признали инвалидом II группы и отправили домой.
Судьба забросила Кашшафа Аглетдиновича в Казахскую ССР, где с должности помощника оперуполномоченного в управлении НКВД Кокчетава началась новая страница его биографии. Окончив школу милиции в Алма-Ате, в 1947-м он перевелся в НКВД БАССР. С 1951 по 1985 год служил в МГБ — КГБ БАССР, прошел путь от младшего лейтенанта до полковника.
У Кашшафа Самигуллина – 42 правительственные и 34 ведомственные награды, среди которых ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Дружбы, Андропова, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени и многие другие.
Несмотря на годы, Кашшаф Аглетдинович до сих пор занимается благотворительностью – подарил несколько тысяч книг районной библиотеке, школам, краеведческому музею Ермекеевского района. Помог со строительством мечети в Ермекеево.