В Сибае встретили бойцов СВО, вернувшихся домой в отпуск

Из зоны СВО в Сибай вернулись военнослужащие. Бойцов встретил коллектив местного театра, а также родные и близкие. Вернулись домой и медицинские работники – они также находились в зоне проведения специальной военной операции. Среди них водитель скорой, участковый врач-педиатр и 11 медбратьев.
Звуки баяна и других инструментов – этот концерт посвящен бойцам специальной военной операции. Военнослужащих торжественно встречают родные и близкие, а также коллектив местного театра. Мужчины не ожидали такой теплой встречи.
Из зоны СВО в двухнедельный отпуск в Сибай вернулись и медики. Город занимает второе место в республике по количеству мобилизованных медицинских работников. Несмотря на плотный график, встретить бойцов приехали и коллеги.
Врачи, которые вернулись в краткосрочный отпуск, рассказали, как спасают жизни в экстремальных условиях.
Спасти жизнь человека – основная задача врачей, которые отправились в зону СВО. Несмотря на сложные условия, каждый из них делает все возможное, чтобы бойцы вернулись домой.
Бойцы и медики вернулись домой буквально на пару недель, чтобы набраться сил, пообщаться с родными и близкими. С новыми силами они вновь отравятся в зону специальной военной операции и продолжат стоять на защите Родины.