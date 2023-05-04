В Сибае встретили бойцов СВО, вернувшихся домой в отпуск

Из зоны СВО в Сибай вернулись военнослужащие. Бойцов встретил коллектив местного театра, а также родные и близкие. Вернулись домой и медицинские работники – они также находились в зоне проведения специальной военной операции. Среди них водитель скорой, участковый врач-педиатр и 11 медбратьев.

Звуки баяна и других инструментов – этот концерт посвящен бойцам специальной военной операции. Военнослужащих торжественно встречают родные и близкие, а также коллектив местного театра. Мужчины не ожидали такой теплой встречи.

Сердце екнуло. Отвыкли мы от этого. Реально. Все заново придется нам осваивать, но недолго. 14 дней – и обратно. Военнослужащий СВО

Из зоны СВО в двухнедельный отпуск в Сибай вернулись и медики. Город занимает второе место в республике по количеству мобилизованных медицинских работников. Несмотря на плотный график, встретить бойцов приехали и коллеги.

Мы встречаем наших ребят. Вручили им благодарственные письма от нашего учреждения. Мы очень благодарны. Именно на таких ребятах держится наша родина. И мы уверены, что победа будет за нами. И мы дождемся, когда ребята к нам уже демобилизованные вернутся домой. И мы будем дальше продолжать работать. Радик Надыргулов, главный врач Центральной городской больницы г. Сибая

Врачи, которые вернулись в краткосрочный отпуск, рассказали, как спасают жизни в экстремальных условиях.

Здесь при оказании медицинской помощи можно помочь грамотно, без суеты. А там все длится доли секунды, быстро, экстремально. Приходится соблюдать меры безопасности. Там все происходит быстро. Участник СВО

Спасти жизнь человека – основная задача врачей, которые отправились в зону СВО. Несмотря на сложные условия, каждый из них делает все возможное, чтобы бойцы вернулись домой.

Бывает так, человек поступает, уже как будто бы умер. Их сослуживцы везут, пять минут назад дышал. Но там уже ранение и ситуация критическая. И все стараются помочь друг другу. Чтобы была хоть капля надежды то, что человек выживет. Участник СВО