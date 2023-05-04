В Уфе водолазы приступили к очистке водоемов перед пляжным сезоном

В башкирской столице начали подготавливать пляжи к предстоящему летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Водолазы уже приступили к исследованию и очистке водоемов Уфы. Первой обследуемой зоной стал пляж около стадиона "Водник". Отмечается, что в этом году специалисты обнаружили на дне водоемов много бревен и веток.